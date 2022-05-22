İstanbul'un 17 ilçesine tsunami tabelaları

İBB Deprem Risk Yönetimi, ‘Tsunami Eylem Planı’ adlı çalışmayla Marmara kıyılarında yer alan önemli kritik yapıların bir tsunamiden en az etkilenmesi için çalışmalar yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, beklenen büyük İstanbul depreminin muhtemel sonuçlarından biri olan tsunamiye karşı hazırlıklara başladı. Bu kapsamda öncelikle Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) alınan karar doğrultusunda, İstanbul’un Marmara’ya kıyısı bulunan 17 ilçesine tsunamiye karşı bilgi panoları yerleştirilmeye başlandı. İstanbul - Anka

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