İstanbul’un barajları alarm veriyor

İstanbul’da sonbaharda beklenen yağışlar gerçekleşmeyince barajlardaki su oranı da düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.21 olarak ölçüldü.

T24’deki habere göre İstanbul’da Ekim ayında yüzde 45.41 olan su seviyesi ise Aralık ayının ilk günlerinde azaldı. Öte yandan, suların çekildiği ve doluluk oranı yüzde 40.07 olan Büyükçekmece Barajı drone ile havadan görüntülendi. Bir süre önce dolu olan Büyükçekmece Baraj’ının bir bölümünde sular çekilirken, bir bölümünde ise adacılar oluştu. Haber Merkezi

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