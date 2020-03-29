İstanbul'un giriş çıkışlarında sağlık kontrolü yapılıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un giriş çıkışlarında sağlık kontrolleri yapıldığını duyurdu.

Vali yerlikaya, Twitter hesabından "İstanbul’un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor" notuyla bir video paylaştı. Şehrin giriş çıkışlarında yapılan sağlık kontrollerini içeren video ile, gerektiğinde karantina uyguladıklarını belirten Yerlikaya, "Sağlık durumu karantinaya alınmasını gerektiren vatandaşlarımız, 14 gün süreyle belirlediğimiz yerlerde karantinaya alınacak" dedi. Söz konusu videoda, özel araçlarında seyahat edenlerin yanı sıra, toplu taşıma araçlarını kullananların da ateşlerinin ölçüldüğü görülüyor.

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