İstanbul Valiliği kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

İstanbul Valiliği, İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunarak, vatandaşları sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar konusunda dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerini paylaşarak, İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra (7 Ekim Salı 23.00-8 Ekim Çarşamba 18.00) Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek. Gece saatlerinde etkisini artıracak yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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