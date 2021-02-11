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11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

İstanbul Valiliği soğuk havaya karşı halkı uyardı

11 Şubat 2021, Perşembe 17:14
İstanbul Valiliği, hafta sonu kentte beklenen soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulunarak, "Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporuna göre, halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerindeki hava sıcaklıklarının cuma günü Trakya'dan başlayarak azalmasının beklendiği belirtildi.

Sıcaklıklar düşecek

Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle sıcaklıkların hafta sonunda bölge genelinde 6 ila 15 derece azalacağı, mevsim normalleri civarına ve cumartesiden itibaren 4 ila 6 derece altına ineceğinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara genelinde, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Pazartesi günü bölge genelinde soğuk havanın etkisini artırması ve kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor." denildi.

Açıklamada, İstanbul'da havanın yarın ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, cumartesi ise çok bulutlu geçmesinin tahmin edildiği, pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.

Pazartesi, salı ve çarşamba günleri kar yağışının aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, maksimum sıcaklığın, perşembe günü 19 dereceyken pazartesi 3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.

Marmara'da fırtına bekleniyor

Açıklamada, rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilerek, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

AA

Etiketler: İstanbul Valiliği, soğuk hava, halk, uyarı
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