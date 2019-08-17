İstanbul yağmura teslim oldu

İstanbul’da dün öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış hayatı etkiledi. Çok sayıda işyerini su bastı, vapur ve tramvaylar çalışamadı, trafik aksadı.

Dün İstanbul tam anlamıyla yağmura teslim oldu. Sağanak yağmur sebebiyle İstanbul’da bütün vapur seferleri iptal edildi. İstanbul’da öğle saatlerinde gök gürültülü yağmur başladı. İstanbul’da, etkili olan sağanak yağışla birlikte yollarda oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı.

TURİSTLER AĞAÇ ALTLARINA SIĞINDI

Ayasofya ve Sultanahmet’i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış sebebiyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.

VATANDAŞLAR YAĞMUR VİDEOLARI PAYLAŞTI

İstanbul’daki yağmur sosyal medyanın da gündemini meşgul etti. Facebook ve twitter kullanıcıları başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından çok sayıda fotoğraf ve video paylaşıldı. Yağmurun etkili olduğu yerlerden biri de Çengelköy oldu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Çelgelköy’deki logarların patladığı ve suların yollara taşdığı görüldü. Sel haline gelen sular bazı motor ve bisikletleri de sürükleyip götürdü.

Alt geçitler su altında

Eminönü’nde çarşının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı. Fatih ve Eminönünde metrekareye 113 kg yağış düştü. Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihî Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı. Dükkânlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkânlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı. Bahçelievler’de aniden bastıran yağmurla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Yapılan açıklamada, “Son radar verileri ve tahminlere göre; İstanbul’un Avrupa Yakası’nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

İstanbul - Yeni Asya