"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İstanbul yağmura teslim oldu

17 Ağustos 2019, Cumartesi 20:09
İstanbul’da dün öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış hayatı etkiledi. Çok sayıda işyerini su bastı, vapur ve tramvaylar çalışamadı, trafik aksadı.

Dün İstanbul tam anlamıyla yağmura teslim oldu. Sağanak yağmur sebebiyle İstanbul’da bütün vapur seferleri iptal edildi. İstanbul’da öğle saatlerinde gök gürültülü yağmur başladı. İstanbul’da, etkili olan sağanak yağışla birlikte yollarda oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı. 

TURİSTLER AĞAÇ ALTLARINA SIĞINDI

Ayasofya ve Sultanahmet’i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış sebebiyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı. 

VATANDAŞLAR YAĞMUR VİDEOLARI PAYLAŞTI

İstanbul’daki yağmur sosyal medyanın da gündemini meşgul etti. Facebook ve twitter kullanıcıları başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından çok sayıda fotoğraf ve video paylaşıldı. Yağmurun etkili olduğu yerlerden biri de Çengelköy oldu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Çelgelköy’deki logarların patladığı ve suların yollara taşdığı görüldü. Sel haline gelen sular bazı motor ve bisikletleri de sürükleyip götürdü.

Alt geçitler su altında

Eminönü’nde çarşının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı. Fatih ve Eminönünde metrekareye 113 kg yağış düştü. Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihî Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı. Dükkânlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkânlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı. Bahçelievler’de aniden bastıran yağmurla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Yapılan açıklamada, “Son radar verileri ve tahminlere göre; İstanbul’un Avrupa Yakası’nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. 

İstanbul - Yeni Asya

 

Etiketler: istanbul, yağış
Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM'den Hafter yalanlaması

    Bangladeş'te yangın: 50 bin kişi evsiz kaldı

    Trilyonluk fatura

    Adalet reformunu getirin destekleyelim

    Ciddî pürüzler var

    İsrail’in eleştiriye tahammülü yok

    İş - hayat dengesinde sonuncuyuz

    Alman genç araştırdı, Müslüman oldu

    İstanbul yağmura teslim oldu

    Göçmenleri taşıyan gemideki 27 çocuk limana çıkarıldı

    Dışişleri Bakanlığından BM'ye Keşmir çağrısı

    Hindistan Keşmir'de uyguladığı kısıtlamaları hafifletiyor

    Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma 'Libya' çağrısı

    Sudan'da taraflar otorite krizini bitirdi

    Memur-Sen hükümetin teklifini beğenmedi

    İdlib'de siviller feryat ediyor: "Bize olanı biteni kimse görmüyor mu?''

    Husiler Suudi Arabistan'a İHA'larla saldırdı

    İstanbul'da sağanak yağış

    Dijital bağımlılıkla mücadele için yeni adım

    Özel okul fiyatları ne durumda?

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Hukukta ‘kuru’ da olsa yakılmaz”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Büyük depreme hazır mıyız?
    Yasemin YAŞAR

    Doğru sorulara, yanlış cevaplar
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî saadet ve lezzet, marifetullahta
    Genel

    'Gelebilseydi onun için koyun kesmeyi planlıyordum'
    Genel

    Çöp ithalatında ciddî artış
    Ahmet BATTAL

    Küreselleşmeden tepsileşmeye
    Şeref Mert

    Ürgüplü Ahmet Çakmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.