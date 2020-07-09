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9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İstanbul zirveyi gördü

09 Temmuz 2020, Perşembe 23:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’un salgında zirveyi gördüğünü, Anadolu’da ise birinci dalganın halen devam ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde, Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu. Dünyanın salgın gündeminin devam ettiğini belirten Koca, “Gücümüze güç katmamız gereken günlerdeyiz. Uzun bir mücadelenin devamında, iyi bir yerdeyiz. Fakat bulunduğumuz yerde durduğumuz her gün kayıptır.” ifadesini kullandı. Sputnik’deki habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörünün (Tedros Adhanom Ghebreyesus), son açıklamalarında salgına karşı hiçbir ülkenin güvende olmadığı uyarısında bulunduğunu hatırlatan Koca, şunları söyledi: “Tedros’un açıklamasında yer alan şu bilgi hepinizin dikkatini çekecektir. Salgının ilk üç ayında tüm dünyada toplam vak’a sayısı 400 bindi. Sadece geçen hafta sonunda, 400 binden fazla insana Kovid-19 teşhisi kondu. Sizden şu anda, dünyada yaklaşık 12 milyon Kovid-19 vak’ası olduğunu ve 550 bine varan can kaybı yaşandığını hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum” 

Maskenin önemi

Koronavirüsten kaçınmanın mümkün olduğunun altını çizen Koca, hastalığa yol açan virüsün, solunum yoluyla bulaştığını, maskenin bütün dünyada kabul gören önemli bir tedbir olduğunu belirtti. Yakın mesafede maskenin tek başına yetersiz olduğuna dikkati çeken Koca, “Mesafe kuralı da bu nedenle tüm dünyada tartışılmaz bir tedbirdir. El temizliği ise olmazsa olmaz bir kuraldır. Dünya, hastalığın yayılmasına karşı her ne başarı gösteriyorsa bunu, bu kurallara uyabildiği ölçüde gösteriyor. Vak’aların tırmandığı ve salgının kontrolden çıktığı ülkeler, tedbirlerin ya terk edildiği veya zaten yetersiz olduğu ülkelerdir. Türkiye’nin en fazla hastayı beşinci haftada gördüğünü, yeni vak’aların belli illerde yoğunlaştığını belirten Koca, “İstanbul’un piki tamamladığını, giderek aşağı doğru düşen bir tablo olduğunu görüyoruz.” ifadesini kullandı. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir’de beşinci haftada pik yapıldığını gördüklerini aktaran Koca, şöyle devam etti: “Anadolu’daki illerimizde yani Trabzon 6’ncı, Kayseri 7’nci haftada, diğer illerimizde ise 14’üncü haftada Hakkâri, Kütahya, 15’inci haftada Batman, Şırnak, Antep, 16’ncı haftada Bursa, Konya, Mardin, Van, 17’nci haftada Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar’ın piki oluşturma döneminde olduğunu görmüş oluyoruz. Yani Anadolu’da 1’inci dalga hâlen devam ediyor.”

Etiketler: İstanbul, zirve
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