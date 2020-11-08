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8 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

İzmir'de ''acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina'' sayısı 342'ye yükseldi

08 Kasım 2020, Pazar 17:00
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ardından Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda." dedi.

Bakan Kurum, depremde yıkılan ya da hasarlı olduğu için yıkım kararı alınan Barış Sitesi, Adalet, Hayati Bey ve Yılmaz Erbek apartmanlarının bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Mansuroğlu Mahallesi 1593/1 Sokak'taki iki bloktan oluşan Deniz Apartmanı önünde bekleyen apartman sakinlerinin, evlerinden eşyalarını alma talebini iletmesi üzerine Kurum, yetkililerden binanın durumuyla ilgili bilgi istedi.

Bakan Kurum, binanın daha önce iki kez incelendiğini ve "kesinlikle girilmez" raporunun olduğunu dile getirerek, "Can güvenliği riski var. Böyle bir binaya sizi sokamayız." cevabını verdi.

Daha sonra yapımı devam eden konteyner kent alanında incelemelerde bulunan Kurum, depremden sonra yıkım kararı alınan ve yıkım çalışmalarına başlanan Cumhuriyet Sitesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Bakan Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından 9 günün geride kaldığını, ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Yaralı vatandaşların tedavi sürecinin hastanede devam ettiğini anlatan Kurum, "24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda." ifadesini kullandı.

Kurum, hasar tespit çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi:

"Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda. Az hasarlı 3 bin 660 binamız, orta hasarlı da 383 binamız şu an için tespit edilmiş durumda. İnşallah 3 gün içinde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını tamamlamış olacak. Bir taraftan binaların yıkım sürecini devam ettiriyoruz, 16 binanın yıkım süreci tamamlandı.

"38 milyon lira kaynak aktarıldı"

Çadır kentlerde ve yıkım alanlarında vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik başvuru noktalarının bulunduğuna dikkati çeken Kurum, 3 bin 800 başvurunun hızlı şekilde karşılandığını aktardı.

Kurum, şu ana kadar ilgili bakanlıklarca 38 milyon lira kaynak aktarıldığına işaret ederek, "Bugüne kadar 14 milyon lira kira ve taşınma yardımı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla vatandaşların hesaplarına yatırılmış durumda." diye konuştu.

Yeni konut olarak 5 bin konutun projelendirildiğini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"2 bin tanesini enkaz ve enkaz alanı etrafında, 3 bin tanesini de rezerv alanda projelendiriyoruz. Çok örnek diyeceğimiz, yerinde, zemin artı 5 kat, 2 artı 1 dairelerden, yıkılan binası olan her vatandaşımıza 7 bölge belirledik. Bu 7 bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire verecek şekliyle, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız. Rezerv alanda da çalışmalar başlatıldı. Söz verdiğimiz gibi hem rezerv alanda hem yerinde 1 ay içinde inşa faaliyetleri başlatılacak, 1 yıl içinde de tamamlanacak."

Bakan Kurum, hak sahibi vatandaşların ödemelerini 2 yıl ertelemeli 18 yıl vade ile yapacağını anlatarak, Bayraklı'daki 1000 konteynerlik alanın 16 gün içinde hizmet vermeye başlayacağını, Ege Üniversitesi kampüsü içinde de 312 konteynerin hizmete sunulacağını söyledi.

Türk Kızılay koordinasyonunda 531 bin vatandaşa sıcak yemek hizmeti verildiğini kaydeden Kurum, çeşitli bakanlıklar ve İzmir Valiliğinin vatandaşlara ve çocuklara her türlü psikososyal desteği sağladığını hatırlattı.

Kurum, bugünün "Dünya Şehircilik Günü" olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Amacımız, hedefimiz, şehirlerimizin 50 yılını, 100 yılını planlamaktır. Vatandaşlarımızın daha yaşanabilir, daha yeşil, doğal güzelliklerin çok daha fazla korunduğu, sağlam, güvenli şehirlerimizde oturması için var gücümüzle çalışıyoruz."

İzmir'de vatandaşların kentsel dönüşüm noktasında beklenti içinde olduğu noktalara ilişkin belediye ile çalışma yürütecekleri bilgisini paylaşan Kurum, şunları kaydetti:

"O alanlarda da planlama çalışmalarını yürüteceğiz. Örneğin Bayraklı'da Rıza Bey Apartmanı'nın hemen yanındaki alanda yine bir rezerv ve riskli alan çalışması yaparak, planlama sürecini yürüteceğiz. Adalet Mahallesi içerisinde de vatandaşımızın planla ilgili bakanlığımızın vereceği desteklerden yararlanma adına yapacağı çalışmalara da katkı sağlayacağız. İzmir'in tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız."

AA

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