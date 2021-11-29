İzmir'de deniz taştı

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı. Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı.

Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. Tramvay seferleri, Alaybey-Nikah Sarayı arası ile Yunuslar-Ataşehir arasında yapılabilirken, karayolunda ulaşım ise kontrollü olarak sağlanabiliyor. Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda da balıkçıların, teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü. İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri, 08.25'te iptal edilmişti. AA

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