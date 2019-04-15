İzmir'de 'dolu ve sağanak' alarmı!

İzmir'in Tire ve Çeşme ilçelerine yağan dolu nedeniyle bazı programlar iptal edildi, zincirleme trafik kazaları yaşandı.

İzmir'de etkili dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde aralıklarla etkili sağanağa bazı ilçelerde kısa süreli dolu eşlik etti. Tire ilçesinde yaklaşık 15 dakika gözlemlenen dolu, hayatı durdurdu. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği dolu sonrası ilçe beyaza büründü. Tire'de bugün yapılması planlanan 43. Turizm Haftası kortej yürüyüşü iptal edildi. Vatandaşlar dolu sonrası ev ve iş yerlerinin önünde oluşan birikintileri temizlemeye çalıştı. Dolu ve sağanak Çeşme'de de etkili oldu. İlçe açıklarında hortumun da görüldüğü belirtilirken dolu nedeniyle İzmir Çeşme Otoyolu üzerinde 5 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Bazı araçlar ise dolu nedeniyle kayarak yol dışına çıktı. İzmir'de sağanağın bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. AA

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