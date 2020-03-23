İzmir’de toplu taşıma kullanımı yüzde 77 azaldı

Koronavirüs endişesi İzmir’de hafta sonu toplu ulaşım araçlarını tercih edenlerin sayısını azalttı. 21-22 Mart günleri toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı iki hafta öncesine göre yüzde 77 oranında azaldı.

İzmir’de hafta sonu toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların sayısı iki hafta öncesine göre yüzde 77 oranında azaldı. 21 Mart'ta tüm toplu ulaşım araçlarına 412 bin 74 kişi bindi. Bu sayı 7 Mart'ta 1 milyon 529 bin 202 idi.

Bir önceki haftaya göre toplu ulaşım araçlarını kullananların oranı yüzde 73.1 azaldı. 22 Mart'ta toplu ulaşım araçlarına biniş sayısı daha da düştü ve 209 bin 976’ya geriledi. İki hafta önceki pazar günü (8 Mart) bu sayı 1 milyon 93 bin 201’di. Toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı, iki hafta öncesine göre yüzde 80,1 oranında azaldı. İki gün ortalamaları dikkate alındığında, hafta sonu toplu ulaşımı kullananların sayısı, 14 gün öncesine göre yaklaşık yüzde 77 oranında azaldı.