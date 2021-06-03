İzmit Körfezi'nden 150 ton deniz salyası toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Marmara Denizi'ni saran deniz salyasına (müsilaj) karşı etkili bir mücadele verdiklerini belirterek, 2 aya yakın bir sürede İzmit Körfezi'nden 150 ton deniz salyası topladıklarını bildirdi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insan sağlığı, su kaynakları ve çevrenin korunmasının ayrı bir önem kazandığını belirtti.

Bu değerlerin korunması için seferber olduklarını aktaran Büyükakın, mavi bayraklı halk plajları, yüzde 100 atık su arıtma oranı, millet bahçeleri, sahil parkları, İzmit Körfezi'ni balıklandırma projesi ve alt yapı hizmetleriyle çevre dostu bir belediye olduklarını kaydetti.

Büyükakın, Kocaeli'de önemli çevre hizmetlerini de uygulamaya geçirdiklerine işaret ederek, "Çevreye olan duyarlılığımızla Sıfır Atık Projesi'ne önem veriyoruz ve tüm tedbirleri alıyoruz. Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın artırılması çalışmaları kapsamında on binlerce ton cam, ambalaj, atık pil, bitkisel atık yağın kaynağında ayrı toplanmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

"Marmara Denizi'nin temizliği için her türlü önlemi alıyoruz"

Marmara Denizi'nin temizliği için her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Büyükakın, şunları kaydetti:

"İzmit Körfezi'ne gözümüz gibi bakıyor ve hiçbir şekilde kirletilmesine müsaade etmiyoruz. Deniz uçağımız düzenli olarak kontrol uçuşları yaparak, körfeze giren gemileri denetliyor ve bunlardan denize atık bırakılması durumunda ekiplere haber veriyor. Bu tip durumlarda çok ciddi cezalar uygulanıyor. Yine derelerden gelebilecek kirliliğe karşı da önlemlerimizi alıyoruz. Sanayi kuruluşlarından kaynaklı atıkları da yakından takip ediyoruz. Son günlerde Marmara Denizi'ni saran deniz salyasına karşı da etkili bir mücadele verdik ve 2 aya yakın bir sürede İzmit Körfezi'nden 150 ton deniz salyası topladık."

Büyükakın, İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi kapsamında 5 bin balığın 2020 yılı içerisinde İzmit Körfezi'ne bırakıldığını belirterek, şu ana kadar 15 bin 100 balığın markalanarak körfez sularına salındığını bildirdi.

Kentte mavi bayraklı halk plajları sayısını 7'ye yükselttiklerini hatırlatan Büyükakın, Kocaeli'de yeşile ve çevreye verilen önemle kişi başına yeşil alan miktarını 12 metrekarenin üzerine çıkardıkları aktardı.

Büyükakın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla kente 5,3 milyon metrekare büyüklüğünde 14 millet bahçesi inşa ettiklerini anlatarak, Gebze, Derince ve Gölcük'teki millet bahçelerinin inşaatlarına başlandığını, diğerlerinin çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.