İznik Gölü havzası tehdit altında

UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi’nde bulunan İznik Gölü havzası maden ocağı tehdidi altında.

UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi’nde yer alan Bursa’nın İznik ilçesi Aydınlar Köyü’ne Ergüden Madencilik İşletmesi tarafından ‘çinko –kurşun- bakır’ ocağı kurulmak isteniyor. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılan proje, bin 893 hektarlık alanı kapsıyor. Maden aramalarının yapılacağı alan biyoçeşitlilik rezervi açısından ülkenin en zengin bölgeleri arasında yer alırken, maden alanı sınırı İznik Gölü sahiline kadar uzanıyor.

Fay hatlarını tetikleyebilir

Birgün’de yer alan habere göre, maden işletmesi kurulması halinde, bölgede günde 216, ayda ise 5 bin 616 kilogram dinamit patlatılacak. Bu patlamalar sonucu yeraltı su kaynaklarının yataklarının değişeceğinden endişe edilirken, maden bölgesindeki evlerde kalıcı hasarların oluşması bekleniyor. Uzmanlara göre, tahribat bununla sınırlı kalmayacak. Patlama ile çıkan tozun orman ile zeytinlikleri toz bulayacak. Yapraklarda oluşan tozlanma da ağaçları yok edecek. Ağır metallerin yeraltı ve yerüstü suları ile karışması ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkaracak. Konuya ilişkin konuşan İznik Çevre ve Yaşam Platformu’ndan Cenk Karakaş, “Ciddî bir patlatmadan bahsediliyor. Yer altı sularının gidiş yerlerini değiştirecek. İznik Gölü’ne gelen ana kaynağın, gölün taşmasına ya da kurumasına yol açabilir. Fay hatlarını tetikleyebilir. Günlük bahsedilen dinamit 216 kilogram… Köyler proje dâhilinde ciddi anlamda zarar görecek.”