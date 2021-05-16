"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Kademeli normalleşme tedbirleri açıklandı

16 Mayıs 2021, Pazar 10:14
Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.

Kademeli normalleşme döneminde, hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00  arasında sokağa çıkabilecek.

Kademeli normalleşme döneminde yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek

17 Mayıs-1 Haziran arasında, kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

Kademeli normalleşme döneminde alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları kapalı olacak.

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye ve hırdavat dükkanları hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Kademeli normalleşme döneminde pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma usulleri uygulanmaya devam edilecek, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak uygulanacak.

Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebilecek.

Kademeli normalleşme döneminde evlendirme işlemleri yapılabilecek, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinlikler düzenlenemeyecek.

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a kadar sürecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

AA

Etiketler: kademeli normalleşme tedbirleri
Okunma Sayısı: 504
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD Kongre Üyesi: İsrail'in saldırılarının nedeni ABD'nin desteği

    Kademeli normalleşme tedbirleri açıklandı

    İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

    Filistin Devlet Başkanı Abbas, Biden ile görüştü

    İsrailli insan hakları kuruluşu: İsrail savaş suçu işledi

    Turizm çalışanları Bakan Ersoy'a istifa çağrısı yaptı

    New York Times: Demokratlardan İsrail'e itiraz sesleri giderek yükseliyor

    Bebek katili İsrail

    İsrail, Filistinli kadınları darbetti, bir kadının başörtüsünü çıkardı

    Dijital bağımlılara dönüşebiliriz

    Çifte standart ve sessizlik artık yeter

    ‘Genelge devleti’ olduk

    Şampiyon Beşiktaş

    Abbas ile Biden telefonda görüştü

    “Satmazsanız kamulaştırma isteyeceğiz”

    Son 24 saatte 11 bin 472 vaka gözlemlendi

    Olağanüstü kuraklık

    En acı faturayı esnaf ödedi

    Kovid-19 vak’asının görülmediği örnek köy

    Beyaz Saray'dan İsrail'e sönük tepki

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    İşte AKP, işte demokrasi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Filistin ve İsrail
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Mustafa Kılıç Hoca da Hakka yürüdü
    Genel

    ‘Genelge devleti’ olduk
    Faruk ÇAKIR

    Sağlıkta nereye?
    Misbah ERATİLLA

    Uzaktaki babamdan, yakınımdaki çocuğuma
    Oğuz Yiğiter

    Ölü taklidi yapanlar
    Risale-i Nur'dan

    Silâhın ve kalen, İslâm kardeşliği
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Halkçılar, Dindarlık ve Demokratlık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.