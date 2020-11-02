Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yeni tip koronavirüs (KOVID-19) testi pozitif çıktı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halsizlik şikayeti nedeniyle yapılan KOVID-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Doktor kontrolünde tedavisinin evde devam ettiğini ifade eden Güngör, "Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim." ifadesini kullandı.