Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yeni tip koronavirüs (KOVID-19) testi pozitif çıktı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halsizlik şikayeti nedeniyle yapılan KOVID-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Doktor kontrolünde tedavisinin evde devam ettiğini ifade eden Güngör, "Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim." ifadesini kullandı.

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