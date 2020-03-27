Kahramanmaraş'ta kaza: 3 uzman çavuş yaralandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde aynı bölgede gerçekleşen kazalarda 3 uzman çavuş yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolunda meydana geldi. Kent merkezine giden askeri araç, Beyoğlu Mahallesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan ve yaralanan 2 uzman çavuş ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DİREĞE ÇARPAN UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI Askeri aracın devrilmesinin kısa bir süre sonra aynı noktada uzman çavuş V.D. yönetimindeki 46 E 5963 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan V.D., ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi süren 3 uzman çavuşun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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