Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'nün Rusya'dan kiraladığı yangın söndürme uçağı düştü. Uçaktaki 7 personel için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraşta Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme uçağı düştü. Kısık bölgesinde düşen uçak için arama kurtarma ekibi sevkedildi. Beriev-200 tipi uçakta 3 pilot, 1 navigatör, 1 teknisyen, 1 operatör ve 1 mühendis olmak üzere toplam 7 kişi bulunuyordu. Rusya'dan kiralanan uçağın Adana yangın söndürme birimine bağlı çalıştığı öğrenildi. NTV

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