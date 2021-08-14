Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'nün Rusya'dan kiraladığı yangın söndürme uçağı düştü. Uçaktaki 7 personel için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Kahramanmaraşta Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme uçağı düştü.
Kısık bölgesinde düşen uçak için arama kurtarma ekibi sevkedildi.
Beriev-200 tipi uçakta 3 pilot, 1 navigatör, 1 teknisyen, 1 operatör ve 1 mühendis olmak üzere toplam 7 kişi bulunuyordu.
Rusya'dan kiralanan uçağın Adana yangın söndürme birimine bağlı çalıştığı öğrenildi.
NTV