Kapadokya'da virüse karşı temizlik çalışması

Nevşehir, Kapadokya bölgesinde, turistlerin yoğun bulunduğu alanlarda ve turistik tesislerde corona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması yürütülüyor.

Ürgüp Belediyesi ekipleri, Üç Güzeller mevkisindeki peribacalarının çevresinde bulunan seyir ve gezinti alanlarında, yerli ve yabancı turistlerin konakladığı tesislerde virüs riskini azaltmak için dezenfeksiyon çalışması yaptı. Turizm Otel Yöneticiler Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir İl Temsilcisi Nazif Demir, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki turistlere yönelik otel ve diğer konaklama tesislerinin Avrupa standartlarının üzerinde hizmet sunduğunu, özel önem verilen hijyen konusundaki titizliğin artırıldığını belirtti. NTV

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