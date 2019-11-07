Kapadokya turist çekmeye devam ediyor

Kapadokya'yı yılın ilk 10 aylık döneminde ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 342 bin 567'lik artışla 3 milyon 292 bin 109 oldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, müze ve ören yerlerini, ocak-ekim döneminde 3 milyon 292 bin 109 turist ziyaret etti. Geçen yıl 2 milyon 949 bin 542 turistle rekor sayıda ziyaretçi ağırlayan Kapadokya'da, bu yılın ilk 10 aylık döneminde 3 milyon 292 bin 109 turistle yeni bir rekora imza atıldı. Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim alanları, tarihi manastırları, mağara otelleri, sıcak hava balon turu ve çeşitli aktiviteleriyle turistlerin ilgisini çeken, 2019 yılı için 3 milyon ziyaretçi hedeflenen bölgede, bu rakam, yıl bitmeden 10 aylık dilimde aşılmış oldu. AA

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