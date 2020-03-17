Kapalıçarşı kapanacak mı?

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, küresel salgın ilan edilen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Kapalıçarşı'yı geçici olarak kapatmayı düşünebileceklerini söyledi.

Koronavirüs, İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Kapalıçarşı'yı da vurdu. Turist sayısında ciddi bir düşüş gözlenen Kapalıçarşı'da turist sayısının son 3 günde yüzde 20 azaldığı ifade edildi.

"VERİLECEK TALİMATLARA UYARIZ"

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Tarihi Yarımada'ya gelen turist sayısının da azaldığını belirterek, "Salgın nedeniyle son 3 günde Kapalıçarşı’ya gelen ziyaretçi sayısında yüzde 20 azalma var. Bu konuda esnafımızdan ‘dükkânımızı açmayalım’ şeklinde teklifler de geliyor. Verilecek talimatlara uyarız. Kapalıçarşı’yı geçici olarak kapatmayı düşünebiliriz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Valilik'ten gelecek talimatlara uyacaklarını ifade eden Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da bir esnafa Koronavirüs tanısı konulmasına ilişkin haberlere yönelik olarak da, "Aileyle iletişim halindeyiz. Kendileri test sonuçlarını bizden gizlemiyor ve bunu basınla paylaştık. Kendilerinin test sonuçları negatif. Fakat yanlarında çalışan bir kişi şu anda Çapa’da bulunuyor. Onun da testi negatif olarak çıkmış. Biz de bu bilgiyi esnafımızla paylaşıyoruz. Şu an pozitif çıkan bir emare yok" değerlendirmesinde bulundu.