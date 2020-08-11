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11 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Karaman'da düğünlere saat sınırı

11 Ağustos 2020, Salı 11:46
Karaman'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düğün salonları ile kır bahçelerinde yapılan düğünlerin süreleri 3 saat ile sınırlandırıldı.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında olağanüstü toplantı yapıldığı ve yeni kararların alındığı belirtildi.

Bu doğrultuda mahalle ve köy sokaklarında gerçekleştirilecek düğün, nişan ve sünnet düğünü etkinliklerin 3 saati geçmeyecek şekilde yapılması kararı alındı.

Düğün salonları ile kır bahçelerinde yapılan düğünlerin sürelerinin de aynı süre ile sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saatler haricinde vatandaşların düğün yapılacak alanlarda toplu olarak bulunmaması için kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemlerin alınmasına, bu hususun köy/sokak düğünü yapmak üzere izin başvurusunda bulunan vatandaşlara tebliğ edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır."

NTV

Etiketler: Karaman, düğün, saat sınırı
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