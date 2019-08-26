Kardeşeli Derneği’nden 478.500 kişiye kurban bağışı

Kardeş eli İnsani Yardım Derneği Asya ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine kardeş elini uzatmaya devam ediyor.

Derneğin düzenlediği 2019 yılı Kurban Organizasyonu kapsamında yapılan 11.165 Kurban bağışı mazlumların ve sıkıntı çeken kişilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere ve ülkelere ulaştırıldı. Kurban Organizasyonu ile yapılan kurban bağışları 10 ülke ve 85 bölgede bulunan 478.500 kişinin kurban bereketini paylaşmalarını sağladı. Bağışçıların yapmış oldukları bağışlar ve Kardeşeli İnsani Yardım Derneği bünyesinde hizmet veren gönüllülerin yapmış olduğu çalışmalar, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın 10 ülke ve 85 farklı bölgelerinde bulunan yetimhaneler, okullar, medreseler, huzurevleri, cezaevleri ve köylerdeki mazlum ihtiyaç sahiplerinin nispeten keyifli bir bayram geçirmesini sağladı.

Kardeş eli İnsani Yardım Derneğinin Kurban bağışlarını ve diğer bağışları ulaştırdığı bölgeler ve ülkeler arasında şunlar bulunuyor:

Türkiye

Çad

Uganda

Moritanya

Somali

Mali

Bangladeş

Arakan

Gazze

Yemen

Kardeş eli İnsani Yardım Derneği Afrika ve Asya kıtaları başta olmak üzere dünyanın her yerinde yoksulluk çeken, zulüm altında yaşayan, savaş bölgelerinde bulunan, insan hakları ihlal edilen insanlara yardımcı olmak için çalışıyor. Çok geniş bir coğrafyada insani yardım, insan hakları, insani diplomasi, acil yardım, bilinçlendirme, su kuyusu gibi projeler üzerine çalışan dernek, gönüllülerin çalışmaları ve bağışçıların destekleri ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Amaçlarından birisi de İslami kültürün korunması olan dernek buna rağmen yaptığı çalışmalarda ırk, din, dil, mezhep ayrımı yapmıyor. Kurban Organizasyonu kapsamında yaklaşık yarım milyon kişiye ulaşan Kardeş eli, yetim sponsorluğu ve su kuyusu bağışları gibi özel konularda da destekleri bekliyor.

Kurban Organizasyonu ile orta büyüklükteki bir şehir nüfusu kadar insanın kalplerini ve sofralarını zenginleştirmeyi başaran dernek; gönüllülerinin ve bağışçılarının desteğiyle gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerinin hacmini daha da genişletmeyi hedefliyor. Siz de derneğin çalışmaları ve bağış seçenekleri hakkında bilgi alarak dünyaya ve insanlarına karşı üstlenmeniz gereken görevinizi yerinize getirebilirsiniz. Kardeş eli Yardım Derneği, Kurban bağışlarının yanı sıra zekât ve su kuyuları için yapılan bağışlar gibi özel amaçlarla yapılan bağışları da kabul ediyor.

Derneğin https://www.kardeseli.org.tr/tr adresine giderek veya 444 44 46 numaralı telefondan ulaşarak faaliyetler ve yardım seçenekleri hakkında daha ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz.