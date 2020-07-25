Katar'dan İstanbul'a aylar sonra ilk uçak

Katar Havayolları (Qatar Airways), 4 ay aradan sonra Sabiha Gökçen uçuşlarına yeniden başladı. İlk etapta haftada üç sefer olarak planlanan Doha-Sabiha Gökçen uçuşları, 1 Ağustos itibarıyla haftanın her günü icra edilecek.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 11 Haziran’da başlayan dış hat uçuşları normale dönmeye devam ediyor. Dünya havayolu taşımacılığının önde gelen isimlerinden Katar Havayolları, bugün gerçekleşen seferiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na 4 aylık aradan sonra yeniden dönmüş oldu. Su takı ve çiçeklerle karşılandı Doha'dan gelen uçak, apronda su takı ile karşılandı ve uçağın kapısında da bir "hoşgeldin" töreni düzenlendi. İSG Ticari Havacılık Direktörü Gerald Ong ve İSG yetkilileri Katar Havayolları ekibini çiçeklerle karşıladılar.

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