Kayısı üreticisinden tepki

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük can kaybı ve yıkımın yaşandığı Malatya’da kentin ekonomisini ayakta tutan kayısı üreticileri dertli. Art arda gelen zamlar ve girdi maliyetlerindeki artışa rağmen geçen yıl 200 TL’den satılan kayısı bu yıl 80 TL’ye kadar düştü.

Akçadağ Ziraat Odası önünde toplanan üreticiler fiyatı protesto etti. Üreticiler adına konuşan Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, dünyada üretilen 5 milyon ton kayısının 750 bin tonunu Türkiye’nin sağladığını, bunun 650 bin tonunun da Malatya’da üretildiğini hatırlattı. Kuru kayısının yüzde 85’nin Malatya çiftçisinin elinden çıktığını vurgulayan Kılınç, “Yıllardır spekülasyonlarla uğraşıyoruz. Ürünümüze sahip çıkılmıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yıllardır fındığı, tahılı, inciri alıyor, niçin kayısıyı almıyor? En sonunda TMO’nun alım listesine zor bela kayısıyı koydurduk. Akabinde devletimiz Malatya’mıza 11 bin tonluk lisanslı kayısı alım deposu yaptı. Bu çiftçinin elindeki kupkuru malı alarak, nemlendirip yüzde 30 da arttırarak bunu ranta çevirdiler” dedi.

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