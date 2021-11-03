Kazakistan'da 13 binden fazla mahkum için af kararı

Kazakistan Meclisi, ülke bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla 13 bin 546 mahkum için af ilan edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev tarafından Meclisin haftalık oturumunda oylamaya sunulan yasa tasarısıyla genelde basit suç işleyenlerin affedilmesi ve bazı ağır suçluların ceza sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor. Af yasasına göre, 2 bin 236 hükümlü cezaevlerinden tahliye edilecek, 11 bin 310 mahkum da denetimli serbestlik listesinden çıkarılacak. Böylece toplam 13 bin 546 kişi ülkede ilan edilen genel aftan yararlanacak. İlk aşamada yaşlı, 18 yaşın altındaki, birinci ve ikinci grup engelliler kategorisindeki bin tutuklunun serbest bırakılması öngörülüyor.

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