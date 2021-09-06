Kiralar katlandı

Bir süredir artış gösteren ev kiralama bedelleri, üniversitelilerin okullarına dönmesi, pandemi döneminde şehirleri terk edenlerin dönüşü ve konut stoğunun tükenmesi sebepleriyle kimi şehirlerde yüzde 200’e varan oranlarda zamlandı.

Bir süredir artış gösteren ev kiralama bedelleri, üniversitelilerin okullarına dönmesi, pandemi döneminde şehirleri terk edenlerin dönüşü ve konut stoğunun tükenmesi sebepleriyle kimi şehirlerde yüzde 200’e varan oranlarda zamlandı. Son dönemde daire kira bedellerinde yaşanan artışlar, üniversite öğrencilerinin okula dönmesiyle krize dönüştü. Dünya’nın haberine göre yaz başından itibaren Türkiye genelinde kiralık daire bulmak zorlaşırken bazı şehirlerde kiralar geçen yıla göre yüzde 50’ye varan oranlarda arttı. Yeni eğitim yılında yüz yüze eğitime karar verilmesiyle üniversite öğrencilerinin yeniden ev aramaya başlaması, kiralık dairelere yapılan zamları daha da arttırdı. Bazı illerde, eve ve semte göre kira artış oranları yüzde 100’ü buldu. Pandemi sebebiyle yaklaşık iki yıldır evleri boş kalan ya da düşük fiyata kiralayan ev sahipleri, öğrencilerin okula dönüşünü fırsata çevirmeye çalışıyor. Ancak istenen ücretleri ödemeyi kabul edenlerin bile ev bulmaları garanti değil. Öyle ki birçok bölgede boş daire bulabilmek için onlarca kişinin bulunduğu listelere isim yazdırmak gerekiyor.

Kiraların artış sebebi

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, geçen yıl kiraların artacağına yönelik işaretlerin ortaya çıktığını dile getirdi. Akdoğan, kira bedellerindeki fahiş artışların sebeplerini sıralarken, “2020’de pandeminin yoğunlaştığı dönemde kamu bankalarının başlattığı konut kredi kampanyaları, mevcut stokları ciddî şekilde eritti. Stoklar eridi, ama yerine yeni üretim yapılamadı. Çünkü pandeminin etkisiyle inşaat sektörü de yavaşladı. Yavaşlamaya, inşaat maliyetlerinin de etkisi oldu. Şimdi o stokları bitirdik, ama maliyetler ve pandemi kısıtlamaları yeni konut üretiminin önünde engel olarak duruyor.” dedi. Emlak sektörünün alışkın olmadığı bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Akdoğan, “Özellikle öğrencilerin de yoğun olduğu ya da şehrin en kalabalık olduğu bölgelerde sıra var. Ev kiralamak isteyenler ihtiyaçlarını söyleyip, isimlerini onlarca kişinin bulunduğu listelere yazdırıyor ve haftalarca sıra bekliyorlar” dedi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, hem kentsel dönüşüm, hem yaz dolayısıyla memleketlerine gidenlerin dönmesi hem de öğrencilerin gelmesi ile İstanbul’da bir anda 150 bin hanenin ev arayışına girdiğini kaydetti. İstanbul genelinde kiraların yüzde 30 arttığını, ancak bazen semt bazlı artışların yüzde 200’leri bulduğunu aktaran Aşa, birkaç özel bölge dışında İstanbul’da 2 bin 500 TL’nin altında ev olmadığını söyledi. Bu arada Anadolu’da da kiralık ev sıkıntısının olduğu fiyatların katlandığı da belirtiliyor.