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2 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Kiraz tarladan markete yüzde 303 farkla geliyor

02 Temmuz 2024, Salı 00:39
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 303,98 ile kirazda görüldüğünü açıkladı.

Aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimlere değinen Bayraktar, “Haziran ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı yüzde 303,98 ile kirazda görüldü. Kirazdaki fiyat farkını yüzde 291,3 ile havuç, yüzde 284 ile kuru incir, yüzde 260 ile Antep fıstığı takip etti” ifadesini kullandı. Bayraktar, kirazın 4 kat, havucun 3,9 kat, kuru incirin 3,8 kat, Antep fıstığının 3,6 kat fazlaya satıldığına işaret ederek, üreticide 24,88 lira olan kirazın markette 100 lira 51 kuruşa, 8 buçuk lira olan havucun 33 lira 26 kuruşa, 115 lira olan kuru incirin 441 lira 64 kuruşa ve 250 lira olan Antep fıstığının 900 liraya satıldığı bildirdi.

Ankara - Mehmet Kara

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