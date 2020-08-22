Kırıkkale'de bir mahalle karantinaya alındı

Kırıkkale'nin Ahılı köyündeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Yurt genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bölgesel karantina uygulamaları sürüyor. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca COVID-19 salgınının kontrolü amacıyla merkeze bağlı Ömerli Mahallesi karantinaya alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış olmaması için yolu barikatlarla kapattı. Köyde devriye gezen jandarma, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu. Köylülerin ihtiyaçları, karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak.

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