Kırmızı mercimekte hasat zamanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı geliştirmek için çiftçilere tohum dağıtımından teknik eğitime kadar birçok konuda destek olmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda bu yıl ilk kez Başkentli çiftçilere dağıtılan kırmızı mercimek tohumunun hasadına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma projesi kapsamında yerli üreticiye destek vermeye devam ediyor. “En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı kırsal kalkınma destekleri her geçen gün çeşitlenerek devam ediyor. Bu kapsamda yerli üretimi teşvik ederek nadas alanlarını daraltmak, kuru tarım alanlarını değerlendirmek ve girdi maliyetlerini düşürmek için bu yıl ilk kez Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde 675 yerli üreticiye toplam 200 ton “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtıldı. Tohumlarından yüksek verim elde eden yerli üreticiler şimdi de hasat işlemine başladı.

YERLİ ÜRETİCİ DE KAZANACAK BAŞKENT EKONOMİSİ DE

İlk kez yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı paylı olan kırmızı mercimek tohum desteğinden yararlanan çiftçiler, katma değeri yüksek olan kırmızı mercimek tohumu sayesinde tarlalarını ekerek kaliteli ürün elde etme imkanına kavuştu.

Destek sayesinde özellikle pandemi sürecinde ekonomik yönden rahatladıklarını ve hasat işleminin ardından da yüksek kazanç elde etmeyi beklediklerini ifade eden Haymanalı çiftçiler, memnuniyetlerini dile getirdiler. Tohum desteğini daha önce hiç görmediklerini söyleyen Çiftçiler memnuniyetlerini şu ifadelerle dile getirdiler: “Çok mutluyuz. Mercimeği satıp, bitkisini hayvanlar için kullanacağız. Bize çok büyük katkı sağladı. Tohum desteğinden ilk defa bu sene faydalandık. 300 kilo kırmızı mercimek tohumu aldım. Arazimize ektik, tohumluk olarak da ayırdık. Mercimeğini satacağız, mercimek sapı da çok değerli olduğu için onu da ayrı satıyoruz. Çiftçi için çok karlı bir tohum aynı zamanda toprağı da yormayan bir tohum.”