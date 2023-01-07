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7 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Kış kuraklığı endişelendiriyor

07 Ocak 2023, Cumartesi
Türkiye genelinde kuraklığın hakim olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, “tarımsal anlamda çok büyük bir risk yaşayabiliriz” uyarısında bulundu.

Kış mevsiminin yaşanmasına rağmen Türkiye genelinde kuraklığın hakim olduğunu belirten Prof. Dr. Yusuf Demir, “Küresel iklimin etkisinin dünyayı ve ülkemizi etkilediğini her seferde ifade ediyoruz. Bunu bu sene çok daha etkili ve yaşayarak görmekteyiz. Maalesef son 3-4 aydır ciddi anlamda bir kuraklık riskiyle karşı karşıyayız. Tabii, bu kuraklık sadece bölgesel değil Türkiye’nin hemen hemen tamamını kapsamış durumda. Bunun bir kış kuraklığına dönebilmesi bizi biraz endişelendiriyor. Bu sürecin böyle devam etmesi de hem tarımsal üretim açısından hem kaynaklarımız açısından da bizleri endişelendiriyor. Elbette eğer bir mevsim kayması olursa, önümüzdeki şubat, mart aylarında yeterli kar yağışı alırsak belki biraz olsun rahatlama yaşayabiliriz. Ama bu bizim özellikle su kaynaklarımızda, yer altı suyu kaynaklarımız noktasındaki endişelerimizi çok fazla gidermeyecek gibi gözüküyor. Bu da tarımsal anlamda çok büyük bir risk yaşayabileceğimiz anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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İSTANBUL’DA BARAJLAR YÜZDE 32 DOLU

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 32,25 ile son zamanların en düşük seviyesinde seyrediyor. Kuraklık yüzünden barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 18,29, Büyükçekmece'de yüzde 35,32, Darlık'ta yüzde 28,83, Elmalı'da yüzde 31,62, Istrancalar'da yüzde 36,81, Kazandere'de yüzde 7,06, Ömerli'de yüzde 35,96, Pabuçdere'de yüzde 4,9, Sazlıdere'de yüzde 37,53, Terkos'ta ise yüzde 38,81 olarak kaydedildi.

Fotoğraf: Hüseyin Çakmak - aa

 

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