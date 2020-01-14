Kış lastiği denetimleri sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 11-12 Ocak tarihlerinde yurt genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 1462 araçta kış lastiği kullanılmadığı belirlenerek cezaî işlem uygulandı. Ayrıca, 13 bin 415 trafik kural ihlâli tesbit edilerek trafik cezası yazıldı, 940 araç trafikten men edildi. AA

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