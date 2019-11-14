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14 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kış lastiği uygulaması başlıyor

14 Kasım 2019, Perşembe 01:26
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayacak ve 1 Nisan 2020’ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 625 lira ceza kesilecek. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil, ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında bütün araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

AA

Etiketler: kış lastiği
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