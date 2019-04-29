Kışın yatırdıkları minareyi kaldırdılar

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Garzavan Yaylası’nda, çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minareyi kışın çığdan zarar görmemesi için “yatıran” yöre sakinleri, havaların düzelmesiyle yeniden kaldırdı.

İlçeye bağlı Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı 2 bin 300 metre rakımlı Garzavan Yaylası’nda inşa edilen tek katlı cami minaresiyle dikkati çekiyor. Yayla sakinleri, çelik varillerden yapılan 7 metre yüksekliğindeki minareyi kışın olumsuz hava koşullarından korumak için ilginç bir çözüm geliştirdi. Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan minare, bölgede zorlu geçen kış aylarında çığdan korunması için yere yatırıldı. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, yaylada daha önceden çığın bir cami ve minareyi yıktığını anlattı. Karagöz, “Burada yaşayan vatandaşlarımız minaremize Karadeniz zekası ve pratikliğiyle çok ilginç bir sistem düşünmüşler. Yaptıkları mekanizma ile minareyi kışın yatırıyorlar yazın ise kaldırıyorlar. Çok güzel bir çözüm bulmuşlar. Karadeniz’de hikaye gibi gerçekler var. Bu da onlardan bir tanesi” dedi.