Kitap fuarında son gün

ATO Congresium’da düzenlenen kitap fuarı bugün sona eriyor. 200’ü aşkın yayınevinin katıldığı fuarda Yeni Asya standı büyük ilgi gördü.

ATO Congresium’da düzenlenen ve 200’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar bugün sona ediyor. 10 gün süren fuar boyunca birçok kültürel etkinlik, imza günü, söyleşi, konferans ve çocuk aktiviteleri de gerçekleştirildi. Gerek kültürel gerekse ticari olarak kitap sektörünün gelişimine katkı sağlayan fuara yoğun ilgi kitap okuma alışkanlığının düştüğü bir dönemde yayınevlerini memnun etti. Geçtiğimiz haftasonu görülmemiş bir ilgi gösterilirken dün de kitapseverler fuara girebilmek için saatlerce soğuk ve yağışlı havada sıra bekledi. Kitapseverlerin fuarın son günü olan bugün de yoğun ilgi göstereceği tahmin ediliyor. Hafta içi Ankara’daki okullar geziler düzenleyerek çocukları ve gençleri kitaplarla buluşturdu. Çocukların kitaplara ilgisi gözlerden kaçmazken, okul harçlıklarıyla kitap almaları da memnuniyet verici bulundu.

RİSALE-İ NURLARA BÜYÜK İLGİ

Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi gördü. Stant görevlileri, okuyucuların pandemi nedeniyle 2 senedir yapılamayan fuara büyük ilgi göstermesinden son derece memnun olduklarını söylediler. 10 gün devam eden fuar boyunca hem 21 Şubat, hem de 23 Mart özel sayılarımızdan binlerce gazete tanıtım ücretsiz amacıyla dağıtıldı.

YAŞAR VE VAPURLU KİTAPLARINI İMZALADI

Yazarlarımız da fuarda imza günlerine devam ediyor. Dün de yazarlarımızdan İslam Yaşar ve Ali Vapurlu okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. İslâm Yaşar ayrıca “Kitap ve gençlik” konulu bir de konferans verdi.