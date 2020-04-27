KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı devam ediyor

KKTC'de koronavirüs önlemleri kapsamında alınan "kısmi sokağa çıkma yasağı" devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında alınan "kısmi sokağa çıkma yasağı" devam ediyor. KKTC Bakanlar Kurulunca alınan ve gündüz uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına genel olarak uyuluyor. Özellikle başkent Lefkoşa'daki en işlek cadde ve sokaklar yasak dolayısıyla boş kaldı. Alınan karara uymayan ve mazeretsiz sokağa çıkanlara ise emniyet mensupları müdahale ediyor. KKTC Bakanlar Kurulu, ülkede 23 Mart itibarıyla Kovid-19 önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı kararı almıştı. Bakanlar Kurulu, 1 Nisan itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde "tam" sokağa çıkma yasağı kararı da almıştı. Daha sonra kısmi ve tam sokağa çıkma yasağı 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı. 29 Nisan'da yapılacak Bakanlar Kurulu'nda yeni kararların alınması bekleniyor. AA

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