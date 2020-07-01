KKTC’de tarifeli uçuşlar 3 ay aradan sonra başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı’na 3 ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde tarifeli seferlere kapatılan Ercan Havalimanı’na ilk uçuşunu İstanbul’dan 180 yolcusuyla yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, saat 02.20’de alana indi. Saat 08.00’de de 211 yolcusuyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalanan Pegasus Hava Yollarına ait uçak Ercan Havalimanı’na iniş yaptı. Türkiye'den gelecekler karantinaya alınmayacak Türkiye'den gelecek yolcular, karantinaya alınmayacak ancak KKTC'ye gelmeden önce ve KKTC'ye giriş noktalarında çifte PCR testi uygulamasına tabi tutulacak. Yolcular Sağlık Bakanlığının hazırladığı taahhütnameyi imzalanamadan alandan ayrılamayacaklar. Taahhütnameye göre yolcular, PCR testi negatif çıkana kadar halk arasına karışamayacak. Riskli olarak sınıflandırılan ülkelerden gelen yolcular ise 14 gün karantinada kalmak koşuluyla ülkeye gelebilecek. "Kovid-19'a karşı tüm tedbirler alındı" T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yaptığı açıklamada, 3,5 aydır tarifeli uçuş gerçekleşmeyen T&T Ercan Havalimanı’nın kapılarını yeniden açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özçelik, 22 Mart'tan, tarifeli seferlerin başladığı bugüne kadar hizmete ara verilen dönemde, sağlıkla ve güvenle geçirilecek seyahat deneyimi sunmak için hazırlık yaptıklarını ifade ederek havalimanında, sosyal mesafe görsellerinden yer işaretlemelerine, dezenfekte edilmiş paspas, pasaport ve check-in bölgelerinde koruyucu ayraçlardan (pleksiglass) dezenfektan stantlarına kadar tüm önlemlerin fazlasıyla alındığını belirtti. AA

Okunma Sayısı: 143

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.