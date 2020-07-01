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1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

KKTC’de tarifeli uçuşlar 3 ay aradan sonra başladı

01 Temmuz 2020, Çarşamba 14:15
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı’na 3 ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde tarifeli seferlere kapatılan Ercan Havalimanı’na ilk uçuşunu İstanbul’dan 180 yolcusuyla yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, saat 02.20’de alana indi. Saat 08.00’de de 211 yolcusuyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalanan Pegasus Hava Yollarına ait uçak Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

Türkiye'den gelecekler karantinaya alınmayacak

Türkiye'den gelecek yolcular, karantinaya alınmayacak ancak KKTC'ye gelmeden önce ve KKTC'ye giriş noktalarında çifte PCR testi uygulamasına tabi tutulacak.

Yolcular Sağlık Bakanlığının hazırladığı taahhütnameyi imzalanamadan alandan ayrılamayacaklar. Taahhütnameye göre yolcular, PCR testi negatif çıkana kadar halk arasına karışamayacak.

Riskli olarak sınıflandırılan ülkelerden gelen yolcular ise 14 gün karantinada kalmak koşuluyla ülkeye gelebilecek.

"Kovid-19'a karşı tüm tedbirler alındı"

T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yaptığı açıklamada, 3,5 aydır tarifeli uçuş gerçekleşmeyen T&T Ercan Havalimanı’nın kapılarını yeniden açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özçelik, 22 Mart'tan, tarifeli seferlerin başladığı bugüne kadar hizmete ara verilen dönemde, sağlıkla ve güvenle geçirilecek seyahat deneyimi sunmak için hazırlık yaptıklarını ifade ederek havalimanında, sosyal mesafe görsellerinden yer işaretlemelerine, dezenfekte edilmiş paspas, pasaport ve check-in bölgelerinde koruyucu ayraçlardan (pleksiglass) dezenfektan stantlarına kadar tüm önlemlerin fazlasıyla alındığını belirtti.

AA

Etiketler: KKTC, tarifeli uçuş
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