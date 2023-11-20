Konteyner kentleri su bastı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 3 gündür süren sağanak yağış sebebiyle Adıyaman’da çok sayıda yolun kapandığına ve depremzedelerin kaldığı konteyner kentlerde su baskınları yaşandığına dikkat çekti.

“Adıyaman’da üç gün boyunca süren sağanak yağış sonucu kent genelinde çok sayıda yol kapanmış, plansız-düzensiz biçimde kurulan ve usulüne uygun altyapı çalışmaları yapılmayan konteyner kentlerde su baskınları yaşanmış, çok sayıda konteynerde tavandan akıntılar olmuştur. Depremzedeler gerek konteynerlerini su basmaması için engeller oluşturmaya çalışırken, gerekse de su baskınının önlenemediği konteynerlerdeki tahliye işlemlerinde yalnız bırakılmıştır. AFAD’ın hazırlıksızlığı ve müdahale yetersizliği bir kez daha açığa çıkmıştır. Deprem bölgesindeki birçok geçici yerleşim alanında örneklerini gördüğümüz eksiklikler ve sorunlar; su baskını, yangın, salgın hastalık risklerini büyütmektedir. Kamu otoritesini geçici yerleşim alanlarında gerekli önlemleri almaya, sağlıklı ve güvenli olmak koşuluyla kalıcı yerleşim alanlarının inşası çalışmalarını hızlandırmaya çağırıyoruz” açıklamasını yaptı. Adıyaman/Ankara - Anka

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