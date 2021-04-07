Konya'da gösteri uçağı düştü: 1 şehit

Konya'da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının pilotu şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitim uçuşu yapan bir NF-5 uçağının saat 14.15'te henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı ifade edildi. Uçağın pilotunun şehit olduğu kaydedilen paylaşımda, konuyla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi. Paylaşımda, "Kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi. AA

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