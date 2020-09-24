Kop Dağı Tüneli inşaatındaki patlamada 8 işçi yaralandı

Bayburt'ta Kop Dağı Tüneli inşaatında gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlamada ilk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri, 8 yaralıya ulaştı. Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. İlk bilgilere göre, tünel inşaatındaki patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. Öte yandan, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de olay yerine gelerek yetkilerden bilgi aldı. AA

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