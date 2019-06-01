Köprüler ve otoyollar Bayramda ücretsiz; YİD modeliyle yapılanlar hariç...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı tatili süresince, yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar hariç, Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollarla köprülerin ücretsiz olacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı tatilinin yarın itibarıyla başlayacağını, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı kararıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç, KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin, bu gece saat 00.00'dan başlayarak, bayram tatili süresince ücretsiz olacağını açıklayan Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar süreceğinin kaydetti. AA

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