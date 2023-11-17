Küçükçekmece'de 5 katlı binada patlama: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Küçükçekmece'de 5 katlı binada meydana gelen patlamada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Valiliğin açıklaması İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. AA

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