Kullanılmayan araziler tarıma kazandırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması” projesi kapsamında; Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bugüne kadar çeşitli sebeplerle 30-40 yıldır ekilemeyen, etkin ve verimli kullanılmayan araziler yeşillenmeye başladı.

Proje ile tarıma kazandırılan bin 713 dekar alanda incelemeler yapan Kayseri il Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, diğer arazilerde de tarıma uygun olanların üreticilere teslim edileceğini belirterek şu bilgileri verdi: “İlimizde bugünün şartlarında yaklaşık 2 bin dekarın üzerinde alanın, geçmişte kullanılıp artık kullanılmadığı tesbit edildi. Bu alanlardan en büyüğünün de yaklaşık bin 700 dekarlık kısmının Yeşilhisar ilçemizde olduğu belirlendi. Söz konusu alanın, geçmişte kullanılmış olmakla beraber yaklaşık 30-40 yıllık bir süre zarfında hiç kullanılmamış olması sebebi ile yeniden tarıma kazandırılması çalışmalarını başlattık” Kayseri - anka

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