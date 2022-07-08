Kurban alışverişinde arife günü yoğunluğu

Türkiye genelinde kurban pazarlarında arife günü dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bursa'da, Kurban Bayramı arifesinde kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden günler öncesinden gelerek Bursa'daki kurban pazarlarında yerini alan besiciler bir yıl boyunca yetiştirdikleri kurbanlıklarını satmaya çalışıyor.

Alıcılarla sıkı pazarlıkların yaşandığı kurban pazarında küçükbaşların fiyatları 2 bin 500 ila 6 bin, büyükbaşların ise 20 bin ila 80 bin lira arasında değişiyor.

Kentteki Demirtaş ve İsabey kurban pazarlarında büyükbaş kurbanlıkların büyük çoğunluğu satılırken, küçükbaşların da bugün bitmesi bekleniyor.

Muş'tan Demirtaş kurban pazarına gelen besici Emirhan Bulut, 26 hayvan getirdiklerini ve tamamını sattıklarını söyledi.

Hayvanların en küçüğünün 45 bin liraya satıldığını belirten Bulut, "2,5 yıldır beslediğim pazarın en büyükleri arasında yer alan 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki 'Poyraz' adını verdiğimiz tosun, 71 bin liraya satıldı." dedi.

Bingöl'den gelen besici Faruk Barut da 50 hayvandan 49'unu sattığını anlattı.

Hayvanları 20 ila 55 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattıklarını vurgulayan Barut, "Bu sene çok şükür iyiydi. Vatandaşlar ilgi gösterdi, bu kadar beklemiyorduk." diye konuştu.

Kars Arpaçay'dan Bursa'ya kurbanlık getiren İbrahim Bartan da 31 büyükbaşın 30'unu sattığını anlattı.

Trabzon'dan gelen küçükbaş besicisi Halil Aysoy ise "Yoğun şekilde çalışıyoruz. 800 hayvan getirmiştim, yarısını sattım. Arife yoğunluğu başladı. Pazarda fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor. Hareket bugün başladı. Pazardaki kurbanlıkların tamamının satılacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Pazardan kurbanlık alan Ersoy Selçuklar da "Pazarlığımızı yaptık, hayvanımızı aldık. Allah kesmeyi de nasip eder inşallah. Allah herkesin kurbanını kabul etsin." dedi.

Eskişehir

Eskişehir'de, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında yoğunluk oluştu.

Bayram öncesi Eskişehir'deki kurbanlık hayvan satışları, Eskişehir-Sarıcakaya kara yolundaki pazarda sürüyor.

Pazarda yer kiralayan besicilerin satış için getirildiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar veteriner hekim tarafından sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra alana alınıyor.

Kurbanlık almak isteyenler üreticilerle sıkı pazarlık yapıyor.

Gaziantep

Gaziantep'teki besiciler, kurulan pazarlarda yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları satıp emeklerinin karşılığını almaya çalışıyor.

Kentte Büyükşehir Belediyesince belirlenen alanlara hayvanlarını getiren besiciler, kurbanlıkların kilogramını 50-60 liradan satıyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri pazarlarda denetim yaparken satılan büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar, araçlara yüklenerek alıcılarına ulaştırılıyor.

Besici Müslüm Çoban, satışların güzel olduğunu belirterek "Bugün arife olması nedeniyle yoğunluk biraz daha fazla. 700 küçükbaş hayvanımdan 400'ü satıldı." dedi.

Kurban alan İsmail Uludağ ise "Kilogramı 58 liradan 4 bin 500 liraya küçükbaş hayvan aldım. Allah hayırlı etsin." diye konuştu.

Şanlıurfa

Kent merkezinde arife günü kurbanlıklarını almak isteyenler, hayvan pazarlarının yolunu tutuyor.

Besicilerden Mehmet Doğan, 3 gündür pazarda bulunduğunu ancak yeterli satışı yapamadıklarını belirterek "Umudumuz bugün ve yarın inşallah satarız. Fiyatlar uygun, alıcıları bekliyoruz." dedi.

Halef Devebakan ise "Kurbanlık almayan varsa bugün-yarın gelip alabilirler. Fiyatlarımız çok uygun bekliyoruz." diye konuştu.

Kilis ve Malatya'da da hayvan pazarlarında yoğunluk gözlenirken kurbanlık alımını bayram gününe bırakmak istemeyenler, besicilerle sıkı pazarlıklar yapıyor.