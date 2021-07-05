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5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Kurbanlık hayvanlar İstanbul'a girmeye başladı

05 Temmuz 2021, Pazartesi 10:28
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı.

Büyükbaş hayvanların kente getirilmesine izin verilmeye başlandığı günün ilk saatlerinden itibaren Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu girişleri Mecidiye gişeleri denetim noktasında, Kuzey Marmara Otoyolu çıkış gişeleri ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontroller sıklaştırıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, zabıta ekipleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde çeşitli illerden kente getirilen kurbanlıkları taşıyan araçlar durduruldu. Ekipler, kurbanlıkların pasaportları, küpeleri ve Avrupa yakasına götürülecek olanlarda şap hastalığı bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporlarını inceledi.

Kente giriş yapan araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak uygunsuz hayvanların girişine izin verilmeyecek.

Kurbanlıkların İstanbul'a getirilmeye başladığı gecenin ilk saatlerinde denetlenen hayvanların gerekli sağlık raporları ve belgelere sahip oldukları belirlendi.

"İstanbul’a kurbanlık hayvanların girişleri başladı"

Mecidiye gişelerindeki denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaptığı açıklamada, kurbanlıkların İstanbul’a getirilmeye başlandığını söyledi.

Kente getirilen hayvanların denetimlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Kovid-19 gölgesinde ikinci bayramımızı yaşıyoruz. Biz bütün önlemlerimizi İstanbul için aldık. Hem yol kontrolleri hem de pazar yerleri ve kesim noktalarıyla ilgili bütün önlemlerimizi aldık. Bugün İstanbul’a kurbanlık hayvanların girişleri başladı. Burada yol kontrollerinde hayvanların sağlık raporu var mı, hayvanların kulak küpeleri uyumlu mu, pasaportları var mı, Trakya'ya geçişlerde şap hastalığı için kan analizleri lazım, Trakya'ya geçiş sertifikası var mı, yok mu ona da bakıyoruz. Anadolu yakası için geçiş sertifikası istemiyoruz."

Kurbanlık havyan getiren araçların plaka sisteminden, gitmeleri gereken yere gidip gitmediklerini takip ettiklerini söyleyen Karaca, "Hem Kovid-19 açısından hem de hayvan sağlığı açısından bütün önlemlerimizi aldık. Satış ve kesim yerlerinde de bütün önlemler alındı. Yol kontrollerinde jandarma, zabıta ve emniyet müdürlüğümüzle beraber görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, park, bahçe ve sokaklarda kesim yapmamalarıdır. Sadece Valiliğimizce belirlenen satış yerlerinden kurbanlarını almaları, kesim yerlerinde kesim yapmalarını istiyoruz." dedi.

Kurban sayısıyla ilgili bir sıkıntı beklemediklerini belirten Karaca, geçen yıl İstanbul’a 70 bin büyük ve küçükbaş hayvan getirildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Yine aynı rakamları bekliyoruz. Yaptığımız analizlerde gerek İstanbul içerisinde yetiştirilen hayvanlar gerek Trakya bölgesinden gelecek ve Anadolu'dan gelecek hayvanları hesapladığımızda herhangi bir kurbanlık problemi yaşamayacağımız çok net bir şekilde ortada. Onunla ilgili Bakanlığımız da bütün önlemleri aldı."

AA

Etiketler: kurbanlık, İstanbul
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