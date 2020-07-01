TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun, kurbanlık sayısında sıkıntı yok." dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı'nda geçen yıl yaklaşık 800 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini belirterek, "Bu yıl küçükbaş hayvan kesiminin geçen yıla oranla yüzde 10 civarında artarak 3 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz. Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun, kurbanlık sayısında sıkıntı yok." dedi.

Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre halen 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvanın kesime hazır olduğunu söyledi.

Kurbanlık sayısında bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Çelik, "Kurban Bayramı'nda, geçen yıl yaklaşık 800 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaş hayvan kesilmişti. Bu yıl küçükbaş hayvan kesiminin geçen yıla oranla yüzde 10 civarında artarak 3 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz. Üreticilerimiz, ihtiyaç olduğunda 5 milyona kadar küçükbaş hayvanı kurban pazarlarına indirebilir. Kurban kesecek vatandaşlarımızın için rahat olsun, kurbanlık sayısında sıkıntı yok." diye konuştu.