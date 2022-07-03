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3 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Kurbanlık seçerken ve keserken dikkat edilmesi gerekenler

03 Temmuz 2022, Pazar 13:31
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, vatandaşların Kurban Bayram'ında sağlıklı ve doğru kurbanlığa ulaşabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimler, Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında" yapılıyor.

Buna göre, ilgili bakanlıkların taşra teşkilatlarının katılımıyla il ve ilçelerde oluşturulan kurban hizmetleri komisyonlarınca kurbanlıkların satış ve kesimlerinin yapılacağı geçici yerler belirleniyor.

Kurban satış yerlerinde, komisyonlarca belirlenen sayıda veteriner hekim, zabıta ve din görevlilerinden oluşan "Kurban Kontrol ve Denetim Birimleri" tarafından denetimler yapılıyor.

Kurban satış yerlerine girişte yapılan denetimlerde, hayvanların kulak küpesi olup olmadığı, büyükbaş hayvanların pasaportları, küçükbaş hayvanların nakil belgesi, il dışından gelen hayvanların veteriner sağlık raporları kontrol ediliyor. Küpesi ve belgesi olmayanların yanı sıra gebe veya damızlık dişi hayvanların da kurban satış yerlerine girişine izin verilmiyor.

Hayvanların sağlıklı olup olmadığı ve kurbanlık vasfı taşıyıp taşımadığı da kontrol ediliyor.

Tespit ettikleri sorun ve aksaklıklarla ilgili satıcılara uyarılarda bulunan ekipler, satışa çıkarılan kurbanlıklardan, belirlenen şartları taşımayan hayvanlar için gerekli işlemleri yapıyor.

Vatandaşlar, Bakanlıkça kullanıma açılan TÜRKVET mobil uygulaması üzerinden küpe numarasını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerini sorgulayabiliyor.

"Trakya'ya damızlık ve besilik hayvan sevk edilemiyor"

Şap ve koyun, keçi vebası hastalığı sebebiyle Bakanlıkça alınan tedbirler kapsamında, Trakya'ya damızlık ve besilik hayvan sevk edilemiyor. Sadece İstanbul'un Avrupa yakasına kurbanlık hayvan sevki, yine Bakanlıkça yayımlanan ilgili genelgelerde belirlenen kriterler çerçevesinde yapılıyor. Bu kapsamda Avrupa yakası dahil olmak üzere İstanbul'a 24 Haziran'dan itibaren kurban girişleri yapılmaya başlandı.

Kurbanlık seçerken ve keserken dikkat edilmesi gerekenler

Kurban alınırken küçükbaş hayvanların 1, büyükbaş hayvanların da 2 yaşını doldurmuş olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak 6 ayını tamamlayan koyun, 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebiliyor. Ayrıca hayvanların kıllarının düzgün ve parlak, bakışlarının ve dış görünümünün canlı olması büyük önem taşıyor.

Kurbanlıkların, Bakanlığın onay belgesini almış kesimhaneler ile komisyonların belirlediği yerlerde, "kasaplık belgesi" veya "kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursları"ndan alınan "kurs bitirme belgesi"ne sahip kişilerce kesilmesi gerekiyor.

Bakanlıkça, cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimlerine izin verilmiyor.

Kurbanlık hayvan sayısında sıkıntı yok

Hayvansal ürün ihtiyacının milli kaynaklardan karşılanmasının, Türkiye'nin öncelikli konularından biri haline gelmesiyle son yıllarda Bakanlıkça verilen destekler ve yürütülen projelerle hayvan varlığında ciddi artışlar yaşandı.

Türkiye'de 2002'den bugüne büyükbaş sayısı 9,9 milyon baştan yüzde 82 artışla 18 milyona, küçükbaş sayısı da 31,9 milyon baştan yüzde 80 yükselişle 57,5 milyona çıktı.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde 982 bin 403 büyükbaş, 2 milyon 719 bin 874 de küçükbaş hayvan kesilmişti.

Bu yıl Kurban Bayramı öncesinde Tarım ve Orman il müdürlükleri verilerine göre, kurbanlık hayvan varlığı büyükbaş için 1,2 milyon, küçükbaş için 3,4 milyon olmak üzere yaklaşık 4,6 milyon olarak belirlendi. Kurbanlık hayvan sayısının yeterli olduğu ve bu konuda herhangi bir sıkıntı bulunmadığı görüldü.

AA

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