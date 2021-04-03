Kuyucak Kaymakamı otomobilinde ölü bulundu

Aydın'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'in Akbük Mahallesi'nde, otomobilinde ölü bulundu. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Kurt'un kendi yaşamına son verdiği ihtimali değerlendiriliyor.

Aydın'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'in Akbük Mahallesi'nde, sahil kenarında kayalık bölgede otomobilinde ölü bulundu. 17 Eylül 2018 yılından bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan ve evli 2 çocuk babası Yılmaz Kurt, iddiaya göre bugün mesai saati bitiminde Kaymakamlıktan ayrılırken personelle helalleşti. Kurt’un eve gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları, telefonla da ulaşamayınca jandarma ve polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kaymakam Kurt'un telefon sinyalinden Didim Akbük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Kaymakam Kurt otomobilin içerisinde, elinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. NTV

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