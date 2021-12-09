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9 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kuzey Irak'ta 3 askerimiz şehit oldu

09 Aralık 2021, Perşembe 15:44
Kuzey Irak'taki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu. Hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin vurulması sonucu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde bugün teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.''

NTV

Etiketler: Kuzey Irak, şehit
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