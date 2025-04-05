Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!

İstanbul - Pendik'te gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan otomobildeki 3'ü kadın, 4 kişi öldü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan tıra arkadan gelen 67 SF 722 plakalı otomobil çarptı. Kazada nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kişileri kurtarmak için başlatılan çalışmalarda 3'ü kadın 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu ölenlerin, araç sürücüsü Vahide Kalyoncu (63) ile Ayşen Yıldız (73), Sadi Tanberk (77) ve Özgür Yıldız (67) olduğu belirlendi. Cenazeler, kaza yerinden alınarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor. AA

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