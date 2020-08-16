Mağaza temsilcilerimiz Barla’da toplandı

4. Yeni Asya Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantısı, Barla Yeni Asya Sosyal Tesislerinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Geçen yılki buluşmada, 12-14 Haziran 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilen toplantının 4.’sü, pandemi süreci sebebiyle 14-16 Ağustos tarihleri arasında, Barla Yeni Asya Tesisleri’nde yapıldı. Sezon öncesi bir yıllık yayıncılık faaliyetlerinin müzakere edilerek planlanması açısından oldukça önem arz eden toplantıya beklenenin üzerinde bir katılım oldu. Geçen sene alınan kararların gözden geçirilmesi ile başlayan toplantıda; gazete, kitap neşriyatı, dergiler, takvim, çocuk yayınları, fuarlar, digital yayıncılık, e-gazete, e-satış başlıkları görüşüldü. Toplantıda Eylül ayında okuyucu ile buluşacak olan lügatçesiz Külliyatın tanıtımı yapılarak temsilcilerinden pazarlama ve satış noktasında destek vermeleri istendi. İDARECİLER DE KATILDI Toplantıda müessese adına; Yönetim Kurul Üyesi Sabahattin Boyacı, Genel Müdür Ramazan Bayram, Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın ve Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi Müdürü Abdullah Eraçıkbaş hazır bulundu. HABER: Cemil Said Demirdöğmez

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